Faizler yüksek ama borsalar direniyor: Piyasada ne değişti?

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Citi analistlerine göre, yüksek faizlerin borsa değerlemeleri üzerindeki etkisi giderek azalırken, yapay zekâdan beklenen kâr artışı ve yatırımcı tercihlerindeki değişim hisse senetlerine destek veriyor. Bu dönüşüm, faiz oranlarını ekonomik büyüme beklentileri açısından borsa değerlemelerine kıyasla daha belirleyici hale getirebilir.

Analistler, borçlanma maliyetlerinin ekonomik görünüm için önemini koruduğunu, ancak hisse senetleri ile tahviller arasındaki yatırım kararlarını geçmişteki kadar güçlü biçimde yönlendirmediğini belirtti. Yapay zekânın şirketlerin temel göstergelerine katkısı ve hisse senedi sahipliğinin yapısındaki değişimler, bu geleneksel ilişkiyi zayıflatan unsurlar arasında gösterildi.

S&P 500, hesaplanan adil değer aralığının üzerinde

Citi’nin 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisini esas alan ve makroekonomik koşullara göre düzeltmeler içeren modeli, S&P 500 için adil değer aralığını 17,1 ile 22,1 fiyat/kazanç çarpanı olarak hesaplıyor.

Endeksin 22,4 çarpanıyla işlem görmesi, bu aralığın üzerinde fiyatlandığını gösteriyor. Analistlere göre mevcut değerlemeler, yatırımcılardaki aşırı iyimserliği ve risklerin yeterince dikkate alınmadığı pozisyonları yansıtıyor.

Yapay zekâ beklentisi büyüme hisselerini destekliyor

Faizlere verilen tepkinin sektörler arasında farklılaşması da dikkat çekiyor. Citi, ekonomik döngülere duyarlı hisseler ile daha dayanıklı kabul edilen defansif hisselerin, faiz hassasiyeti nedeniyle ağustos sonundan bu yana gerilediğini belirtti.

Buna karşılık büyüme hisseleri, yapay zekâ bağlantılı kazançların artmaya devam edeceği beklentisiyle daha dirençli bir görünüm sergiledi.

Tahvil getirilerindeki artışın nedeni önemli

Analistler, ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin, tahvil getirilerindeki yükselişi yalnızca ekonominin aşırı ısınmasıyla açıklamayı zorlaştırdığına işaret etti. Artışın bir bölümünün, devletin daha fazla borçlanma senedi ihraç edeceği beklentisinden kaynaklanabileceği değerlendirildi.

Citi’ye göre faizleri yukarı taşıyan temel unsur tahvil arzındaki büyüme ise yatırımcıların hisse senetlerinden sabit getirili varlıklara geçiş yapmak için aradığı değerleme seviyeleri de farklılaşabilir.

Emeklilik fonları ve yabancı yatırımların etkisi

Hisse senedi piyasalarına yönelen paranın yapısındaki değişim de bu görünümü destekliyor. Emeklilikte alınacak tutarın önceden belirlendiği sistemlerden, yatırılan katkının belirli olduğu ve birikimin yatırım performansına göre şekillendiği sistemlere geçiş, bu değişimin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Genç yatırımcıların tercih ettiği, belirli bir emeklilik tarihine göre düzenlenen hisse senedi ağırlıklı fonlar ve artan yabancı yatırımlar da hisse senetlerine talebi destekliyor. Analistlere göre bu gelişmeler, hisse senetleri ile tahvillerin birbirine göre ucuz ya da pahalı olmasının yatırım kararları üzerindeki geleneksel etkisini azaltıyor.

Yerleşmiş hisse senedi yatırım kültürünün yüksek değerlemelere rağmen piyasaları desteklemeyi sürdürebileceğini belirten Citi, bundan sonraki ek talebin hangi yatırımcı grubundan geleceğinin ise önemli bir soru olarak öne çıktığını vurguladı.