"Faizlerin düşmesi için çok istekliyiz"

26 Ekim 2017

Bankaların da yüksek faizlerden zarar gördüğünü belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Son derece rekabetçi olan bankacılık sistemi, bu konuda herkesten daha fazla hazır ve talep eder durumdadır. Faizlerin düşmesi konusunda çok istekliyiz" dedi.

Gıda fiyatlarının enflasyonu çok oynattığını kaydeden Ateş, "En azından bu çekirdek enflasyona daha çok konsantre olmak, hedeflenen o tek haneli rakamlara bir an önce inmek ve bunlarla ilgili reform sürecinin de vakit kaybetmeksizin 2019 seçimlerine kadar yapılıp sonuçlarının da alınmaya başlaması lazım" diye konuştu. Ateş, enflasyonla birlikte faizlerin de düşeceğini söyledi.

"Risk algısı sıfır olan kredilerin düşük marjlarda verilmesi gerekir"

KGF'nin finansman maliyetlerine doğrudan katkıda bulunduğunu belirten Ateş, "Faizi paranın bir zaman değeri olarak düşündüğümüz zaman, Kredi Garanti Fonu ki bana göre şu anda dünyanın en büyük garanti kurumu haline gelmiştir, bankacıların daha geniş kitlelere daha yaygın ve düşük marjlarla kredi vererek, kredi musluklarını hep açık tutmasında son derece büyük destek sağlamıştır. Bu hem büyüme rakamlarımızı artıracak hem çekirdek enflasyonu aşağı çekecek ayrıca finansman maliyetlerine de doğrudan katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. Ateş, bu kredilerin önemli bir teşvik olduğunun altını çizerek, bankaların da risk algısı sıfır olan bu kredileri düşük marjlarda vermesi gerektiğini dile getirdi.

"Enflasyon beklentisi gerçeğinden tehlikelidir"

"Enflasyon beklentisi gerçeğinden tehlikelidir" diyen Ateş, "Beklentiyi düşürmek, enflasyonun yüksek beklenti halini kırmak, jeopolitik bazı risklerin azalmasıyla da ilgilidir, yalnızca ekonominin kendisiyle ilgili değil. Milli bankanın genel müdürü olarak ifade edebilirim ki faizlerin düşmesi konusundaki arzumuz ve beklentilerimiz gerçekten çok yüksektir" ifadelerini kullandı.