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'Faizsiz konut ve taşıt’ düzenlemesi yayımlandı

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi.

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