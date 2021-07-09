FAST sisteminde limit 2 bin liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde üst limitin artırılacağını duyurdu.

Karara göre, bin lira olan işlem tutar limiti 4 Ağustos itibarıyla 2 bin liraya yükseltilecek.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, ilerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bankaların yanı sıra 6493 sayılı kanun kapsamındaki ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemelerin hayata geçirildiği, katılım taleplerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmalarının mümkün olacağı ifade edildi.