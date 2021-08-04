FAST'te limit 2 bin liraya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde işlem limiti bugün itibarıyla 2 bin liraya yükseldi.

24 saat para transferine olanak sağlayan sistem 8 Ocak'ta 50 lira limitle kullanıma açılmıştı. İşlem limiti 29 Ocak'ta bin liraya yükselmişti.

Merkez Bankası, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

FAST sistemi nasıl çalışıyor?

FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

FAST sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST’a gönderir.

Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir

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