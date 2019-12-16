FATF Türkiye’yi uyardı: Daha fazla önlem alınmalı

16 Aralık 2019

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Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force, FATF), Türkiye’nin para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularında önemli bir yol kat ettiğini ve mevcut riskleri anladığını, fakat hala katedilmesi gereken bir yol olduğunu vurguladı.

FATF, Türkiye’ye ilişkin dün yayınladığı Türkiye değerlendirme raporunda ilgili kurumlar ve özel sektörün desteğiyle hazırlanan 2018 yılı Ulusal Risk Değerlendirme’sinin bu süreçte çok önemli bir adım olduğunu belirterek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Müdürlüğü’nün terörizm finansmanına ilişkin riskleri iyi anladığın vurguladı. Öte yandan kuruluş, Türkiye'nin, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede ilerleme sağlamazsa "Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi gri listeye ekleneceği" uyarısı yaptı. Raporda ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturmalara ağırlık verildiği ve diğer suçlarla mücadelenin ihmal edildiği belirtildi.

Raporda “Türkiye para aklamanın ve terörim finansmanının kendisi için oluşturacağı riskleri anladı fakat özellikle terörizmle ve kitlesel imha silahlarının yaygınlaşmasıyla ilintili varlıkların dondurulmasına ilişkin önlemlerin geliştirilmesi gerekiyor” ifadeleri yer aldı. Emniyet teşkilatı ve otoritelerin bu konuda uzman ve adanmış dedektifler yetiştirdiği belirtilen raporda Türkiye’nin risk profiline göre atılan adımların henüz yeterli seviyede olmadığına işaret edildi.

G7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan Paris merkezli FATF, 200'den fazla ülkede insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör saldırıları ve kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor.

FATF'nin Türkiye raporu, 14 aylık bir süreç ve iki hafta süren saha çalışması sonunda yayımlandı. 238 sayfalık raporda Türkiye için 40 tavsiye var. FATF, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle insan, göçmen, uyuşturucu ve yakıt kaçakçılığı riski ile terör saldırısı tehdidinin yüksek olduğu bir ülke olduğuna da dikkat çekiyor.