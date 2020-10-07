FCA'dan, 'LIBOR'un terk edilmesine hazırlıklı olun talimatı

07 Ekim 2020

İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Piyasalar Direktörü Edwin Schooling Latter gönderdiği mektupta, "Piyasa katılımcılarının 2021 sonunda ne olacağı konusunda bu yıl içinde yapılacak duyuruya hazır olmaları gerekli. LIBOR kullanımının sona erdirilmesi yönündeki açıklama için senaryonuz hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

LIBOR nedir?



Libor, London Inter Bank Offered Rate (Londra Bankaları Arası Faiz), kelimelerinin başharflerinden oluşan ve tüm dünyada kabul gören bir faiz oranıdır. Bir başka deyişle Londra interbank faizinin kısaltması olan kelimedir. LIBOR oranı, dünyanın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca referans kabul edilen faiz oranıdır.

Borsa İstanbul, LIBOR'un yerine geçebilecek faiz göstergesi niteliği taşıyan TLREF çalışmalarını başlatmıştı.