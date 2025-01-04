FCR GYO, SPK onayı aldı

Türkiye’nin gayrimenkul sektörüne dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, halka arz oluyor.

Sektöre dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, yenilikçi vizyonuyla dikkat çekerken, şirket yalnızca gayrimenkul projelerinde değil, aynı zamanda finansal yapısıyla da örnek oluyor. FCR GYO, bankalara borcu olmayan nadir şirketlerden biri olarak, halka arzdan elde edeceği sermayeyi tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere yönlendirecek.

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca, FCR GYO’nun gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları, sağlık turizmini destekleyecek; tıp merkezleri, şehir otelleri ve nitelikli konut projelerine yatırmayı planlıyoruz. Hedefimiz; FCR GYO’yu sadece yerel değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline getirmek. Genç bir lider olarak, sektöre yenilik ve değer katma misyonundayım.”