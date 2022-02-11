Fed, 2022 stres testi senaryosunu açıkladı

Fed, 2022 yılında büyük bankalara stres testleri uygulayacağını ve bu testlerin ticari gayrimenkul fiyatlarında sert bir düşüşü ve şirket tahvili piyasalarında kargaşayı içereceğini söyledi.

Fed yapacağı stres testinde 2 yıllık dönemde işsizlik oranının yüzde 10'a yükseldiği, ticari gayrimenkul fiyatlarının aynı sürede yüzd 40 düştüğü ve şirket tahvilleri ile diğer varlıkların fiyatlarında çöküşü içeren bir senaryo kullanacak. Stres testi 34 bankaya uygulanacka.

2021 yılında uygulanan senaryoda işsizlik oranının 2 yılda yüzde 10,75'e yükseleceği önörülmüştü.

2022 testinde, ABD ekonomisinin bir yılda yüzd 3,5'in üzerinde daralması da senaryoda yer alacak.