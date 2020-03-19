Fed 9 ülke ile swap hattı açtı

19 Mart 2020

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dolar likiditesi sağlamak için bugün gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarıyla yeniden açmış olduğu para birimi swap işlem hatlarında Türkiye ve Güney Afrika henüz dahil edilmedi.

Uluslararası Finans Enstitiüsü Şef Ekonomisti Robin Brooks, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘ küresel finansal kriz sonrasına benzer bir şekilde Fed’in Brezilya, Güney Kore, Singapur ve Meksika Merkez Bankaları ile swap hattını açtığını’ duyurdu.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre Fed, bugün dokuz ülke ile yeni para birimi swap hattı açtı: Avustralya, Brezilya, Meksika, Danimarka, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç. Önümüzdeki günlerde Fed, dolar likiditesi sağlamak bu listeye yeni ülkeler de ekleyebilir.

Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışlarında ‘ani bir durma’ olduğunu belirten Brooks, geçmişte ülkelerin GSYH’sini yüzde 7 ila 10 küçülten develüasyonların gerçekleştiğini belirtiyor: “Gelişmekte olan ülkelerde büyümeden ödenecek bedel şu an olanlara bakılırsa muazzam olacak.”

Handelsbank kıdemli ekonomisti Erik Meyersson ise, Güney Afrika ve Türkiye’nin yeni açılan Fed swap hatlarına 2008 yılında da olduğu gibi dahil edilmediğini belirterek “Merak ediyorum, siyasi bir nedeni yoksa, bir NATO ve OECD üyesi böyle bir anlaşmaya neden dahil edilmiyor?” ifadelerini kullandı.