Fed Başkanı Powell: Cephanemiz tükenmeyecek

26 Mart 2020

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD merkez bankasının, Amerikalılar koronavirüs salgınından korunmaya çaba gösterirken, ekonomiye kredi akışını desteklemek için güçlü çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Basına oldukça seyrek açıklamalarda bulunan Powell, NBC'nin "Today" programına verdiği mülakatta, "Bunu, daha önce olduğu üzere, agresif ve candan bir şekilde yapmaya devam edeceğiz," dedi ve "Söz konusu bu krediler olduğunda, cephanemiz tükenmeyecek" şeklinde görüş bildirdi.

Fed, son üç hafta boyunca, koronavirüs salgının finans piyasaları ve ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte ve kapsamda bir dizi teşvik tedbirleri açıkladı.

Bu teşvikler arasında yoğun tahvil alımları, kredi piyasalarını desteklemek için acil imkanlar, tüm dünyaya dolar arzını sağlamak için diğer merkez bankaları ile işbirliği ve Amerikan işletmelerine doğrudan kredi sağlayan programlar yer alıyor.

Powell, insanların kendi sağlıklarını korumak için gönüllü olarak normal yaşamdan çekildiklerini işaret ederek, "Ekonomik faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde muhtemelen kaydadeğer bir şekilde azalacağını biliyoruz" dedi.

Fed Başkanı, bunun da ABD'nin resesyona girmekte olduğu anlamına gelebileceğini, ancak bunun geçici bir durum olacağını sözlerine ekledi.

Powell, "Bir noktada, virüsün yayılmasını kontrol altına alacağız ve işte o zaman güven geri dönecek," dedi ve sağlık konusundaki aciliyet sona erdiğinde iyi bir sıçrama olacağı tahmininde bulundu.

ABD merkez bankası başkanı, Amerikalıların salgın dolayısıyla evlerine kapandığı bir dönemde TV'de popüler bir sabah programına çıkması ile birlikte, merkez bankasının politika faizini sıfır seviyesi yakınlarına düşürdüğünü duyurmak için ender bir uygulamaya giderek Pazar akşamı telekonferans yoluyla basın toplantısı yaptığı 15 Mart'tan bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Fed başkanları, verdikleri mesajın yatırımcılar için ciddi sinyaller oluşturmasından dolayı 10 yıllardın kamuoyu ile iletişimlerini çok dikkatli bir şekilde yürütüyorlar.

Fed'in finans krizi sırasında başında bulunan Ben Bernanke, televizyona ender demeçlerden birini Mart 2009'da CBS'in "60 Dakika" programına verdi. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan ise, 1987'de ABC'de "David Brinkley ile Bu Hafta" programına yaptığı değerlendirmelerin hisse senetlerinde düşüşe yol açmasının ardından mülakatlarını durdurdu.