Fed Başkanı Powell: Dijital paranın risklerine bakılmalı

19 Ekim 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, doların küresel rolü dikkat alındığında dijital para birimine ilişkin, ABD'nin politika, inovasyon ve gelişmelerde ön saflarda olması gerektiğini belirterek, "ABD için bunu doğru bir şekilde yapmanın ilk yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen ve dijital para birimlerinin ele alındığı "Sınır Ötesi Ödemeler - Gelecek İçin Bir Vizyon" başlıklı panele katıldı.

Dijital para biriminin, ABD ekonomisi ve ödeme sistemleri için olası maliyetlerini ve faydalarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Powell, diğer merkez bankalarıyla da konuya ilişkin görüştüklerini ve bu alandaki iş birliğinin çok verimli olduğunu söyledi.

Powell, dünya genelinde merkez bankalarının yüzde 80'inin dijital para birimi çıkarma fikrini araştırdığına dikkati çekerek, dijital para birimlerinin sunduğu fırsat ve risklerin ülkelere göre farklılık göstereceğini aktardı.

Dijital para birimlerinin ödeme sistemlerini geliştirebileceğini vurgulayan Powell, daha az maliyetli ve hızlı işlem yapma imkanı sunacağını anlattı.

"Tamamlayıcısı olması önemli"

Powell, dijital para biriminin halihazırda güvenli, etkili, dinamik ve verimli bir yurt içi ödeme sistemini nasıl iyileştirebileceğine odaklandıklarını belirterek, ABD'de nakde yönelik güçlü bir talep görmeye devam ettiklerini dile getirdi.

ABD'nin sağlam bir finans ve bankacılık sektörü bulunduğuna işaret eden Powell, ülkede ödeme sistemlerinin teknoloji ilerledikçe hızla geliştiğini kaydetti.

Powell, "Herhangi bir olası dijital para biriminin, nakit ve mevcut özel sektör dijital formlarının yerini almasını değil tamamlayıcısı olarak hizmet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD'nin doların küresel rolü dikkat alındığında, dijital para birimine ilişin politika, inovasyon ve gelişmelerde ön saflarda olma zorunluluğuna işaret eden Powell, "ABD için bunu doğru bir şekilde yapmanın ilk yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Faydalarının yanı sıra risklerine bakılmalı"

Powell, dijital para biriminin potansiyel faydalarının yanı sıra risklerine de bakılması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin bu konuda dünyaya karşı da sorumlu olduğunu aktardı.

Dijital para biriminin, para politikasını ve finansal istikrarı nasıl etkileyebileceğinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Powell, Fed'in dijital para birimi çıkarma konusunda henüz bir karar vermediğinin altını çizdi.

Powell, dijital para birimi konusunda özel sektör ile iş birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, bir dizi araştırma projesine katıldıklarını ve deneylerin yapıldığını anlattı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacılarıyla birlikte varsayımsal bir merkez bankası dijital para birimi geliştirildiğini aktaran Powell, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA