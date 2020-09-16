Fed Başkanı Powell: Doğrudan mali desteklere ihtiyaç duyulabilir

16 Eylül 2020

Fed Başkanı Powell, faiz kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Fed'in bir süre boyunca enflasyonun yüzde 2’nin biraz üzerinde olmasını hedefleyeceğini belirten Powell, "Maksimum istihdamı geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ekonomik faaliyet baskılandığı 2. Çeyrekteki düzeylerinden tekrar hızlanmaya başladı. Hanehalkı harcamaları iyileşmeye başladı ancak hala zayıf.

Öngörülerimizde yukarı yönlü revizyonlar olsa da ekonomik faaliyet hala pandemi öncesi düzeylerin altında.

Kriz ABD’de tüm kesimleri aynı şekilde vurmadı. Kadınlar ve Afro-Amerikan vatandaşlar krizden daha çok etkilendi.

Fed, bir süre boyunca enflasyonun yüzde 2’nin biraz üzerinde olmasını hedefleyecek.

Enflasyon yüzde 2'ye ulaşana ve bunun üzerinde ılımlı seyredene kadar faizler değişmeyecek.

Ekonominin izleyeceği yol, hükümetin tüm birimlerinin atacağı politika adımlarına göre şekillenecek.

Fed, ekonomiyi destekleyebilecek tüm enstrümanları kullanma taahhüdüne bağlı kalacak.

Maksimum istihdamı geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olarak görüyoruz.

Hedeflerimize zarar verecek riskler ortaya çıkarsa, Fed para politikası duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır.

Doğrudan mali desteklere ihtiyaç duyulabilir. Pandemi öncesi ekonomik faliyet ve istihdam düzeyine gelebilmek zaman alacak.

Tam iyileşme için hem para politikaları hem de mali politikaların desteğine ihtiyaç sürecek.

Powell, bir gazetecinin tahvil alımlarının değişken hızı hakkında yönelttiği soruya “Mevcut politika duruşunun uygun olduğunu, ancak gerektiği durumda daha fazlasını yapacak esneklikleri olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.

Finansal istikrar konusundaki bir soruyu ise Powell şöyle yanıtladı: “Para politikaları istikrarı sağlamak konusunda savunma hattının ilk sırasında değil.” Powell, finansal istikrar risklerini de tabii ki değerlendirmelerinde ele aldıklarını belirtti ancak bu konuda regülasyon, stres testleri ve makro ihtiyadi enstrümanların önemine dikkat çekti.

ABD borsası yükseldi



Powell’in konuşması sırasında Wall Street’te Dow Jones ve S&P 500 güçlü yükseldi. Dow Jones TSİ 21:50’de yüzde 1 artıdayken, S&P 500 yüzde 0,50 yükseldi. Spot altın Fed Başkanı Powell’in konuşması sırasında güçlenmeye devam etti ve 1.961 dolardan işlem gördü. COMEX altın vadelileri ise yüzde 0,50’ye yakın yükselişle 1.975 dolar/ons düzeyinden işlem gördü.

Fed faiz kararını açıkladı