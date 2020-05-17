Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanma COVID-19 aşısına bağlı

17 Mayıs 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin toplarlanmasının gelecek yıla kalabileceğini ve tam bir toparlanmanın ise COVID-19 aşısına bağlı olabileceğini belirtti.

Amerikan CBS kanalında yayınlanan mülakatında Powell, ekonomik toparlanmanın zaman alacağını ve gelecek yılın sonuna kadar uzanabileceğini vurguladı.

Fed Başkanı Powell, koronavirüs salgınının ikinci dalgası olmayacağını varsayarak yılın ikinci yarısında ekonominin sabit bir şekilde toparlanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Powell ekonominin tam olarak toparlanabilmesi için ise insanların tam olarak kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini ve bunun için de aşının gelmesini beklemeleri gerekebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası Başkanı daha önce yaptığı bir konuşmasında ekonominin toparlanması için ek kaynağa ihtiyaç olacağını vurgulamıştı.