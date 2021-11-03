Fed Başkanı Powell: Faiz artırım testi için erken

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltma kararı aldıkları FOMC toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Powell'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

Reel büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı.

Talep güçlü, COVID geriledikçe ekonomi bu çeyrekte toparlanacak.

Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz.

Yüksek enflasyonun sebebi pandemi kaynaklı şartlar.

Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor.

İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı.

Tapering hızı ekonomik görünüme göre ayarlanacak.

Varlık alımlarının azaltılmasını gelecek yıl ortasına kadar bitirmeyi planlıyoruz.

Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor

Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz.

Faizleri artırmak için iyi bir zaman değil, çünkü işgücü piyasasına daha da iyileşmesi için zaman vermek istiyoruz.

Faiz artırımı için testler yerine gelmedi, çünkü maksimum istihdam seviyesinde değiliz

Maksimum istihdama ulaştığımızda, faiz artırımı için enflasyon testinin karşılandığını görmemiz olası

İstihdam hedefimize ulaştığımızda enflasyon testinin karşılanıp karşılanmadığına bakacağız.