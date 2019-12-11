Fed Başkanı Powell: Faiz artırımlarını 2021'de konuşabiliriz
Piyasaların beklentisiyle paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmeyen Fed'in Başkanı Jerome Powell, mevcut ekonomik veriler sürdükçe gelecek yıl faiz artırımlarının gündemlerinde olmadığını söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bu yılın son faiz kararının açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenliyor. Fed, bu akşam açıkladığı Açık Para Komitesi (FOMC) kararında, faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek, 1.50-1.75 aralığında sabit tutmuştu.
Açıklamalarında genel itibarıyla ABD ekonomisinde görünümün olumlu seyretmeye devam ettiğinin altın çizen Powell, işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyelerine indiğini, enflasyon verilerinde ekonomideki büyümeyi destekleyici noktalarda olduğunu ifade etti.
'Faiz artırımları gelecek yıldan sonra konuşulabilir'
'Fed'in faizleri yükseltmesi için enflasyonda ciddi, ısrarcı yukarı gidiş görmemiz gerekli' diyen Powell, Gelen veriler görünümle uyumlu olduğu sürece para politikası uygun kalacak. Faiz artırımlarını gelecek yıldan sonrası için konuşabiliriz" şeklinde konuştu.
Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan satır başları şöyle:
İstihdam piyasasının güçlü olmaya devam etmesini bekliyoruz
ABD ekonomisi için görünüm olumlu olmaya devam ediyor
Hanehalkı harcamaları güçlü
Komite enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini bekliyor
Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmaya güçlü şekilde bağlıyız
Faiz indirimleri ekonominin rayında tutulmasına yardım etti
Cari para politikası veriler olumlu gelmeye devam ettikçe uygun olmayı sürdürecek
Görünümde kayda değer değişikliklere yanıt vereceğiz
Para piyasalarında baskı son haftalarda bastırıldı
Fed federal fon faizini aralıkta tutmak için repo operasyonlarını ayarlamaya hazır
Para politikası halihazırda bir miktar destekleyici
Hala enflasyon ile istihdam piyasası arasında bir ilişki var
Ekonomide atıl kapasite ve zayıf enflasyon arasında ilişki hala mevcut
1990'lardaki faiz indirimleri ile bugünküler arasında benzerlikler var
Faiz artırımlarına ihtiyaç 1990'lardakinden daha az
İşsizlik yukarı yönlü bir baskı olmadan çok düşük seviyelerde kalmaya devam edebilir
Repo operasyonlarının makroekonomik etkileri olması muhtemel değil
Para politikası önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemiyor
Repo operasyonlarına ihtiyacı ortaya çıkaran ödeme, gözetim ve düzenleme konularını dikkatle izliyoruz
Repo piyasasını yatıştırmak için gözetim tedbirlerini ayarlamaya açığız
Repo operasyonları ve Hazine kağıdı alımları baskıları azaltmak için dizayn edildi
Yıl sonu repo piyasası stresi yönetilebilir düzeyde, ancak planlarda ayarlama yapmaya açığız
Kısa vadeli bono alımlarının iyi gittiğine inanıyorum
Eğer bonolar dışında kısa vadeli menkul kıymet alımı uygun hale gelir ise, Fed harekete geçecektir
Fed'in faizleri yükseltmesi için enflasyonda ciddi, ısrarcı yukarı gidiş görmemiz gerekli
Gelen veriler görünüm ile uyumlu oldukça politika faizleri uygun olmaya devam edecek
Dünya genelinde güçlü dezenflasyonist güçler var
Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek oldukça zorlu
Fed'in politika çerçevesini gözden geçirmesi enflasyon hedefine kredibiliteyi güçlendirmeyi amaçlıyor
Fed'in enflasyon kredibilitesi çok büyük, ancak enflasyon bekleyişleri çok düşük olabilir