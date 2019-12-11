Fed Başkanı Powell: Faiz artırımlarını 2021'de konuşabiliriz

11 Aralık 2019

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bu yılın son faiz kararının açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenliyor. Fed, bu akşam açıkladığı Açık Para Komitesi (FOMC) kararında, faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek, 1.50-1.75 aralığında sabit tutmuştu.

Açıklamalarında genel itibarıyla ABD ekonomisinde görünümün olumlu seyretmeye devam ettiğinin altın çizen Powell, işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyelerine indiğini, enflasyon verilerinde ekonomideki büyümeyi destekleyici noktalarda olduğunu ifade etti.

'Faiz artırımları gelecek yıldan sonra konuşulabilir'

'Fed'in faizleri yükseltmesi için enflasyonda ciddi, ısrarcı yukarı gidiş görmemiz gerekli' diyen Powell, Gelen veriler görünümle uyumlu olduğu sürece para politikası uygun kalacak. Faiz artırımlarını gelecek yıldan sonrası için konuşabiliriz" şeklinde konuştu.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan satır başları şöyle:

İstihdam piyasasının güçlü olmaya devam etmesini bekliyoruz

ABD ekonomisi için görünüm olumlu olmaya devam ediyor

Hanehalkı harcamaları güçlü

Komite enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini bekliyor

Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmaya güçlü şekilde bağlıyız

Faiz indirimleri ekonominin rayında tutulmasına yardım etti

Cari para politikası veriler olumlu gelmeye devam ettikçe uygun olmayı sürdürecek

Görünümde kayda değer değişikliklere yanıt vereceğiz

Para piyasalarında baskı son haftalarda bastırıldı

Fed federal fon faizini aralıkta tutmak için repo operasyonlarını ayarlamaya hazır

Para politikası halihazırda bir miktar destekleyici

Hala enflasyon ile istihdam piyasası arasında bir ilişki var

Ekonomide atıl kapasite ve zayıf enflasyon arasında ilişki hala mevcut

1990'lardaki faiz indirimleri ile bugünküler arasında benzerlikler var

Faiz artırımlarına ihtiyaç 1990'lardakinden daha az

İşsizlik yukarı yönlü bir baskı olmadan çok düşük seviyelerde kalmaya devam edebilir

Repo operasyonlarının makroekonomik etkileri olması muhtemel değil

Para politikası önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemiyor

Repo operasyonlarına ihtiyacı ortaya çıkaran ödeme, gözetim ve düzenleme konularını dikkatle izliyoruz

Repo piyasasını yatıştırmak için gözetim tedbirlerini ayarlamaya açığız

Repo operasyonları ve Hazine kağıdı alımları baskıları azaltmak için dizayn edildi

Yıl sonu repo piyasası stresi yönetilebilir düzeyde, ancak planlarda ayarlama yapmaya açığız

Kısa vadeli bono alımlarının iyi gittiğine inanıyorum

Eğer bonolar dışında kısa vadeli menkul kıymet alımı uygun hale gelir ise, Fed harekete geçecektir

Fed'in faizleri yükseltmesi için enflasyonda ciddi, ısrarcı yukarı gidiş görmemiz gerekli

Gelen veriler görünüm ile uyumlu oldukça politika faizleri uygun olmaya devam edecek

Dünya genelinde güçlü dezenflasyonist güçler var

Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek oldukça zorlu

Fed'in politika çerçevesini gözden geçirmesi enflasyon hedefine kredibiliteyi güçlendirmeyi amaçlıyor

Fed'in enflasyon kredibilitesi çok büyük, ancak enflasyon bekleyişleri çok düşük olabilir

Fed, faizleri değiştirmedi