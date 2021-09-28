Fed Başkanı Powell: Faizleri artırmak çok daha büyük bir test

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yaptı.

Tam istihdamdan halen epey uzak olunduğunu kaydeden Powell, “İş piyasası çok güçlü, aynı şekilde farklılıkların azalmasını görmek istiyoruz, istihdamda pandemi öncesine dönmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Faiz artırımı için eşiğin yüksek olduğunu söyleyen Powell, "Faizleri artırmak varlık alımını azaltmaya göre çok daha büyük bir test" dedi.

Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına destek için kriteri hemen hemen karşıladığını kaydeden Powell, Varlık alımlarını azaltsak bile gelecek yıl ortasına kadar teşvikleri artırma süreci devam edecek. Fed tahvil alıyorsa ek teşvik sağlıyordur" diye konuştu.

Enflasyonun yılın başına oranla daha endişe verici bir durumda olduğunu ifade eden Fed Başkanı, "Enflasyonun zamanla azalacağına dair güvenimi koruyorum" dedi.