Fed Başkanı Powell: Finansal sistemi destekleyeceğiz

09 Nisan 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell de Brookings Enstitüsü’nden David Vessel’in sorularını yanıtladı ve Fed’in ‘Krizin mümkün olduğu kadar çabuk geçmesi için tüm enstrümanları kullanacağını” söyledi ve şöyle konuştu:

“Kritik bir görevimiz var finansal desteği sağlamak konusunda. Denge ve destek sağlayabilir Fed ekonomik destek gereken bu dönemde. Krizin mümkün olduğu kadar çabuk geçmesi için Fed tüm enstrümanlarını kullanacaktır. Finansal piyasaları korumaya ve denge getirmeye, ekonomideki kredi akışını desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda bir çok program açıkladık. Hane halkları ve insanlar büyük bir zorluk yaşıyor. Hazine Bakanlığı’nın onayıyla yapıyoruz herşeyi. Güçlerimizi agresif bir şekilde birlikte kullanacağız, toparlanma ve yolun sonunda iyileşme görene kadar.”



‘Ekonomistlerimiz ne kadar süreceğini bilemez’



“Farklı şekillerde mali teşvik de olacak. Bizim önlemlerimiz bugün karşılaşılan duruma yardımcı olacak önlemler. Krizin ne kadar süreceğine ilişkin soruya ekonomistlerimiz net bir yanıt veremez çünkü bu soru bizim ekonomistlerimizin normalde karşılaştığı bir soru değil. Salgının ne kadar süreceği uzmanlık alanımız olmadığından net bir tahmin yapılamıyor. Ama ikinci çeyreğin çok zayıf geçeceğini düşünüyorum. Kesin konuşmak uygun olmaz. İnsanların evde ve sağlıklı kalması için alınan tedbirlerin ne kadar süreceğine göre değişecek. Sağlık çalışanlarına, diğerleri için dışarıda çalışmaya devam eden tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.”



“Küresel finansal kriz sonrası Fed bir karar vermişti ve Hazine ile görüşmelerimiz olmuştu. Olağanüstü güçler kullanılmıştı ve Maliye Bakanlığı da devredeydi. Biz seçilerek gelmedik. Bu kadar büyük kararları seçilmiş kişilerin vermesi daha doğru.”

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