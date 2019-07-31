Fed Başkanı Powell, kafaları karıştırdı

31 Temmuz 2019

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi kararının ardından, bunun uzun vadeli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını söyledi.

Powell Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Powell, Fed'in bir defalık faiz indireceğini söylemediğine işaret ederek, "Tabii ki gelişmelere tepki vermemiz gerekecek. Uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmedik ama faizi tekrar indirebiliriz" diye konuştu.

Fed Başkanı faizlerin çok daha indirilmesi için bir neden görmediklerini, bu konuda ciddi bir risk olduğunu düşünmediklerini kaydetti.

Powell, bugüne kadar faiz kararı alırken verilere baktıklarını, bundan sonra da aynı yolu izleyeceklerini belirtti. Powell "Ekonomi iyi giderse tekrar faiz artışı da yapabiliriz, tekrar faizi artırmayacağımızı varsaymıyorum." dedi.

Powell, Fed olarak ellerindeki bütün araçları gerektiğinde agresif olarak kullanacaklarına dikkat çekti.

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