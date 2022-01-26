Fed Başkanı Powell konuşuyor
Fed Başkanı Powell toplantı sonrası açıklama yapıyor...
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ilk faiz toplantısında, faizi yüzde 0-0,25 bandında bıraktı.
Mart başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren Fed, 'yakın zamanda' faiz artışının uygun olacağını bildirdi. Piyasalar faiz artırımın 16 Mart'taki toplantıda olacağını düşünüyor.
Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell açıklama yapıyor:
Ekonominin beklentilere paralel şekilde gelişip gelişmediğini dikkatle izliyoruz
Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz
İşgücü piyasasında iyileşme genele yaygın
FOMC faizleri yakın zamanda artırmanın uygun olacağına karar verdi.
Bugün FOMC bilanço küçültme konusunda bazı prensipler belirledi. Bilanço küçültme sürecine faiz artışları başladıktan sonra başlanacak.
Bilanço küçültülmesi için zaman ve hız konusunda bir karar almadık.
Ekonomi artık güçlü, parasal desteğe ihtiyaç yok.