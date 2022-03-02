Fed Başkanı Powell: Mart ayında faiz artırımı uygun

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisindeki sunumunda ilk faiz artırımının mart ayında olacağını net olarak açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve olası yansımalarını yakından izlediklerini kaydeden Powell, "ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor" dedi. Fed Başkanı, "Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Powell, bilanço küçültmenin ise faiz artırımından sonra planladıklarını aktardı.

25 mi, 50 mi?

Piyasalar, Fed'in mart ayında 25 baz puan faiz artırımı yapacağını ve bu yıl 4'ten fazla faiz artırımı olmayabileceğini değerlendirirken, Bank of America ve Goldman Sachs'ın hızlı faiz artırımı beklentileri değişmedi.

BofA ve Goldman Sachs, Fed'in bu yılın sonuna kadar faizi yüzde 0,25'ten yüzde 2 civarına yükselmesini bekliyorlar.

Goldman Sachs stratejisti Praveen Korapathy yaptığı açıklamada, "Para politikasının normalleşmesi için sebepler henüz değişmedi" dedi.

JPMorgan ise Fed faiz oranının 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 seviyesine ulaşmasını bekliyor.