Fed Başkanı Powell: Martta faiz artırma niyetindeyiz

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ilk faiz toplantısında, faizi yüzde 0-0,25 bandında bıraktı.

Mart başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren Fed, 'yakın zamanda' faiz artışının uygun olacağını bildirdi. Piyasalar faiz artırımın 16 Mart'taki toplantıda olacağını düşünüyor.

Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell açıklama yaptı:

Ekonominin beklentilere paralel şekilde gelişip gelişmediğini dikkatle izliyoruz

Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz

İşgücü piyasasında iyileşme genele yaygın

FOMC faizleri yakın zamanda artırmanın uygun olacağına karar verdi.



Ekonomi artık güçlü, parasal desteğe ihtiyaç yok.

“Önden yüklemeli faiz artışı olur mu?” sorusuna Powell para politikasının verilere göre şekilleneceği yanıtını verdi.

Powell politika için uygun patikayı şimdiden tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bilanço küçültme planı

FOMC'nin bilanço küçültme konusunda bazı prensipler belirlediğini belirten Powell, "Bilanço küçültme sürecine faiz artışları başladıktan sonra başlanacak. Bilanço küçültülmesi için zaman ve hız konusunda bir karar almadık" dedi.

Bilanço küçültmeye ilişkin sorularına ise Powell şöyle yanıt verdi:

"Bilanço küçültmenin nasıl olacağına ilişkin sorulara Komite daha yeni geçiyor. Bazı prensipler belirledik. Bu süreç önümüzdeki toplantılarda üzerine düşeceğimiz bir enstrüman. Gelecek toplantıda bu soruların daha detaylı yanıtlarına yönelmiş olacağız. Sadece son kriz sonrası bilanço küçültme sürecinden daha erken ve daha hızlı olmasını bekliyoruz ancak şu aşamada detay vermek mümkün değil.

Bilanço küçültmeyi daha arka planda yürüyen bir enstrüman olarak görüyor ve ana enstrümanımızın federal fon faizlerini artırmak olacağını öngörüyoruz.

Bilanço küçültme bu yılın ilerleyen dönemlerinde uygun bir zamanda başlayacak. Henüz zamanlamasına ilişkin bir karar almadık."

FOMC mart toplantısında faizleri artırmak konusunda hemfikir