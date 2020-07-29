Fed Başkanı Powell: Pandemi enflasyon üzerinde ciddi etki bıraktı

29 Temmuz 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika kararını açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Powell, "Zorlu zamanlarda ABD ekonomisini desteklemek, dengeyi sağlamak, toparlanmanın hızlı olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Fed'in gerektiği sürece elindeki araçları ekonomik toparlanma için kullanma taahhüdüne bağlı olduğunu belirten Powell, pandeminin enflasyon üzerinde önemli etkileri olduğunu açıkladı.

Powell, işletme yatırımlarının henüz iyileşme göstermediğini ve hanehalkı harcamalarının düşüşün yarısı kadar toparlandığını belirtti.

Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Hanehalkı harcamaları mali teşviklerin etkisi ile toparlandı, ancak işletme sabit yatırımları henüz iyileşmedi.

Gıda fiyatları yukarı gitti, ancak zayıf talep genel olarak tüketici enflasyonunu aşağıda tuttu.

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