Fed Başkanı Powell: Son dönemde birçok kırmızı çizgiyi geçtik

29 Mayıs 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir webinarda Fed’in son dönemde attığı bazı adımlarla birçok kırmızı çizgiyi geçtiklerini söyledi.



Powell konuşmasında “Biz sadece Kongre’nin bizi görevlendirdiği alanlarda karar verebiliriz” vurgusu yaptı ve Fed’in bağımsızlığı kadar, COVID-19 krizi gibi olağan üstü durumlarda seçilmiş kişilerin olağanüstü önlemler için kararlara dahil olması gerektiğine işaret etti.



Powell’in konuşmasından bazı satır başları şu şekilde:



“Özellikle de şu an yapılan doğrudan hibeler ancak Ticaret Bakanlığı izni ile olabilecek bir enstrüman. Fed’in Acil durum enstrümanları hibe gibi harcamalar için değil krediler için kullanılabilir.



Son dönemde attığımız adımlarımızla birçok kırmızı çizgiyi geçtik.



Politika setimizde olağanüstü durumlarda kullanılacak enstrümanlar da var ama bu olağanüstü yetkileri Ticaret Bakanlığı’nın izniyle kullanabiliriz.



Bu sefer finansal sistemde bir sorun yok, bu sefer sorun reel ekonomideydi. Bu nedenle bu piyasaları desteklemeye başladık. Bu işte görev yapmak gerçekten bir onur.

Para piyasası fonları negatif faizle uyumlu değil. Kurumsal düzenlemeler negatif faizler konusunda belirleyici değil.

Sözlü yönlendirme ve nicel genişleme (QE) artık standart enstrümanlar.



Reel ekonomiye doğrudan kredi vermemize günler kaldı. Fed’in krizde attığı adımlardan en zoru Main Street kredileri. Program 15 bin ve altında çalışan sayısına sahip olan şirketlere 500 bin dolar ila 100 milyon dolar kredi sağlayacak.

İş kayıpları özellikle de düşük gelirliler ve kadın nüfusta daha yüksek oranda gerçekleşti. Kesinlikle salgında ikinci bir dalga riski var. Ekonomilerin tamamen iyileşmesi insanların dışarı güvenle çıkabilmesine bağlı olacak. İkinci bir dalga insanların güvenini daha da zedeler ve iyileşme döneminin ciddi şekilde uzamasına neden olabilir.

Enflasyon riskleri yukarı yönlü değil, aşağı yönlü.

Fed bilançosu sonsuza kadar büyüyemez. Ama şu an atılan adımların finansal sisteme bir risk oluşturduğunu düşünmüyorum.

Portföyün yönetiminde aktif bir rol almak istemiyoruz.

Bu konudaki şeffaflık çok önemli. Kendimizi kamuoyuna açıklamak konusunda çok sıkı çalışıyoruz ve yanlış anlamaların olmasını istemiyoruz. ABD ekonomisinin farklı alanlarından insanları da dinliyoruz.

Odağımız istihdam piyasası olmaya devam etmeli.

Salgın eşitsizliği ciddi şekilde artırıyor. Düşük ücretli çalışanların çok daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Yaptığımız her şey bu insanların işlerini koruyabilmesi ya da yeni bir iş bulabilmesini hedefliyor. Fed politikaları kesinlikle eşitsizliği artırmıyor.”