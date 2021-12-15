Fed Başkanı Powell: Tapering tamamlanmadan faiz artırımı yok
ABD ekonomisinin Omicron'a rağmen varlık alımlarını azaltılması için yeterince güçlü olduğunu kaydeden Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarının azaltılması tamamlanmadan faiz artırma planımız yok" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, faiz toplantısı sonrası açıklamalarda buldundu.
Powell'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
Varlık alımlarının azaltılmasında hızı artırmaya karar verdik
Ekonomik kalkınma ve görünüm varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdi
Ekonomik aktivite bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda
Talep çok güçlü olmaya devam ediyor
Son haftalarda artan COVID vakalarında yaşanan artış ve Omicron varyantı görünüm için risk yaratıyor
Hızlı ekonomik büyüme beklemeye devam ediyoruz
İyileşen istihdam piyasası şartlarına bağlı olarak ekonomi istihdam hedefine doğru hızlı ilerleme göstermeye devam ediyor
Enflasyon büyük olasılıkla önümüzdeki yıl da yüzde 2 hedefimizin üzerinde kalmaya devam edecek
İş gücü piyasasının iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz
Tam istihdamın gelecek yıl yakalanacağını düşünüyoruz
Faiz oranlarının maksimum istihdama ulaşana kadar sıfırda kalmasını bekliyoruz
Varlık alımları sona erdirilene kadar faiz artırımı olmayacak
Varlık alımlarının azaltılması tamamlanmadan faiz artırma planımız yok
Bilanço konusunda kararımızı önümüzdeki toplantılarda vereceğiz