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Fed Başkanı Powell: Tapering tamamlanmadan faiz artırımı yok

ABD ekonomisinin Omicron'a rağmen varlık alımlarını azaltılması için yeterince güçlü olduğunu kaydeden Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarının azaltılması tamamlanmadan faiz artırma planımız yok" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, faiz toplantısı sonrası açıklamalarda buldundu.

Powell'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Varlık alımlarının azaltılmasında hızı artırmaya karar verdik

Ekonomik kalkınma ve görünüm varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdi

Ekonomik aktivite bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda

Talep çok güçlü olmaya devam ediyor

Son haftalarda artan COVID vakalarında yaşanan artış ve Omicron varyantı görünüm için risk yaratıyor

Hızlı ekonomik büyüme beklemeye devam ediyoruz

İyileşen istihdam piyasası şartlarına bağlı olarak ekonomi istihdam hedefine doğru hızlı ilerleme göstermeye devam ediyor

Enflasyon büyük olasılıkla önümüzdeki yıl da yüzde 2 hedefimizin üzerinde kalmaya devam edecek

İş gücü piyasasının iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz

Tam istihdamın gelecek yıl yakalanacağını düşünüyoruz

Faiz oranlarının maksimum istihdama ulaşana kadar sıfırda kalmasını bekliyoruz

Varlık alımları sona erdirilene kadar faiz artırımı olmayacak

Varlık alımlarının azaltılması tamamlanmadan faiz artırma planımız yok

Bilanço konusunda kararımızı önümüzdeki toplantılarda vereceğiz

Fed, para musluğunu daha da kısıyorFed, para musluğunu daha da kısıyorFinans

 

 

 