ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Finans
  • Fed Başkanı Powell: Toparlanmaya ilişkin ciddi belirsizlik var

Fed Başkanı Powell: Toparlanmaya ilişkin ciddi belirsizlik var

Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlikler olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell: Toparlanmaya ilişkin ciddi belirsizlik var
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuştu.

Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlikler olduğunu söyledi.

Powell, faizlerin ekonomi düzelene dek sıfır seviyesi yakınında tutulacağını tekrarladı.

Ekonomik aktivitenin hala pandemi seviyesinin altında olduğunu belirten Powell, Fed'in toparlanma için tüm araçları kullanmaya bağlı olduğunu söyledi.

Powell, bazı son verilerin dengelenme ve ılımlı yükselişe işaret ettiğini ifade etti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap