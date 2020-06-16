Fed Başkanı Powell: Toparlanmaya ilişkin ciddi belirsizlik var
Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlikler olduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuştu.
Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlikler olduğunu söyledi.
Powell, faizlerin ekonomi düzelene dek sıfır seviyesi yakınında tutulacağını tekrarladı.
Ekonomik aktivitenin hala pandemi seviyesinin altında olduğunu belirten Powell, Fed'in toparlanma için tüm araçları kullanmaya bağlı olduğunu söyledi.
Powell, bazı son verilerin dengelenme ve ılımlı yükselişe işaret ettiğini ifade etti.