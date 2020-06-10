Fed Başkanı Powell: Tüm araçları kullanmaya kararlıyız

10 Haziran 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "finansal istikrarı korumak, ekonomide güçlü toparlanma için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya kararlıyız" dedi.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu çeyrekte GSYH'da düşüş büyük olasılıkla tarihin en keskin düşüşü olacak. İşsizlik tarihi zirvelerde olmaya devam ediyor.

Ekonomide daralmanın büyüklüğü olağanüstü belirsiz, virüsün kontrol altına alınmasına bağlı olacak.

Fed, imkanlarını, güçlü, proaktif ve agresif şekilde kullanmaya devam edecek.

Hazine kağıdı, mortgage destekli menkul kıymet alımını artıracağız, en azından cari hızda devam ettireceğiz.

Bazı insanlar için hala doğrudan mali desteğe ihtiyaç var.

Mali destek, ekonomide kalıcı hasarı sınırlamakta kritik bir fark yaratabilir.

Fed, ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasını bekliyor. Fed, para politikasının iyi konumlandığını düşünüyor.

Fed’in risk yönetimi yaklaşımı merkez bankasının hedeflerine ulaşmanın en iyi olur.

ABD toplumunda ırkçılığa yer yok. Fed eşitlik prensiplerine bağlılığını teyit ediyor.