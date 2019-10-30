Fed Başkanı Powell'dan önemli mesajlar

30 Ekim 2019

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, faiz kararına ve ekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Para politikasının iyi bir konumda olduğunu belirten Fed Başkanı, "Ekonomimiz için gerekeni yaptık,görünümle tutarlı gelişmeler olduğu müddetçe mevcut politika duruşu muhtemelen uygun olacaktır" diye konuştu.

Powell'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı görevlerimiz çerçevesinde faizleri indirdik.

- Bugünkü faiz indirimi devam eden risklere karşı sigorta.

- Para politikasının iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz.

- Fed, ekonominin ılımlı bir hızla büyümeye devam etmesini bekliyor.

- İşletme yatırımları, ihracat ve imalat zayıf.



- Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru gideceği beklentimizi devam ettiriyoruz.

- Faiz patikası konusunda görüşler ciddi şekilde değişti.

- Para politikasının cari duruşunu uygun görüyoruz.

- Fed'in politika ayarlamaları ekonomi için ciddi destek sağlamaya devam edecek.

- Global büyümede ve ticarette zayıflıklar ABD ekonomisi için devam eden riskler.



- Hazine kağıdı alımları büyük ölçekli varlık alımı ile karıştırılmamalı.

- Rezervleri artırmak uzun vadeli menkul kıymet arz ve talebini etkilememeli.

- Ekonomideki, görünümdeki gelişmeleri yakından izleyeceğiz, verilere, risklere bakacağız.

- Görünümde değişiklik olması halinde politikamızın yönünde değişiklik yapabiliriz.

- Anlaşmasız Brexit riski kayda değer şekilde düştü.

- ABD'de tüketici harcamaları büyümeyi yönlendiriyor.

- Çin ile potansiyel ticaret anlaşması gerilimi azaltabilir, iş dünyası güvenini artırabilir.

- Fed, ekonominin bu yıl ters rüzgarlara dayanmakta olduğunu görüyor.

- İşletme yatırımları, imalattaki zayıflığın tüketici sektörüne yayıldığı görülmüyor.

- Enflasyonun ciddi şekilde yukarı gitmesi tehlikesi görmüyoruz.

- Fed şu an için faizleri artırmayı düşünmüyor.

- Bize göre cari para politikası duruşumuz uygun.

- Görünüm Fed beklentileriyle tutarlı olmaya devam ettiği sürece cari para politikası uygun olmayı sürdürecek.

- Enflasyon bekleyişleri bizim para politikası çerçevemizin merkezinde.

- Para politikası çerçevemiz için gözden geçirme gelecek yılın ortasına kadar devam edecek.

- Simetrik yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için yollar düşünmeye devam ediyoruz.

- Potansiyel bir ticaret anlaşmasının reel ekonomideki etkilerinin görülmesi zaman alacaktır.

- Ticari gerilimlerin sürdürülebilir şekilde azalması iş dünyası güveni ve ekonomik aktivite için iyi olacaktır.



- Eğer ABD'de ticaret gerilimleri sürdürülebilir şekilde azalır ise, bu zaman içinde oldukça pozitif olur.

- Hazine kağıdı alımları, repo operasyonları en azından ocak ayının sonuna kadar devam edecek.

- Minimum rezerv seviyesi 1,45 trilyon dolar olmalı.

- Eylül başında görülen bu seviyeye geri dönmek istiyoruz.

- Likidite akışına yardım edecek tedbirleri değerlendirmeye devam ediyoruz

- Tüketici sektörü güçlü kalmaya devam ediyor, destekleyici, genişlemeci para politikasının etkilerini şu anda daha açık şekilde görüyoruz

- Para politikası iş gücü piyasasını destekliyor, çalışanların alım güçlerinin artmasını sağlıyor

-İşletme yatırımları ve imalatta küresel bir toparlanma görmeliyiz, faiz oranları işletme yatırımlarındaki ana faktör değil