Fed Başkanı Powell'dan varlık alımı açıklaması: Zamanı geldi

09 Ekim 2019

Powell, "Bankacılık sistemi rezerlerinin yeterli miktarda olmaması halinde, fonlama baskısında rutin bir artışın para piyasası faizlerinde çok büyük hareketlere yol açabileceğini gördük. Bu oynaklık, para politikasının etkin şekilde uygulanmasını da geciktirebilir, engelleyebilir. Biz bunu düzelteceği. Fed, fonlama faizini hedef aralık içinde tutmak için geçici piyasa operasyonları düzenlemekten çekinmeyecek. Kısa vadeli Hazine kağıtları alımı parasal genişleme değim" diye konuştu.

Konuşmasında daha fazla faiz indirimi taahhütünde bulunmayan Powell, yapılan son faiz indirimlerinin ABD'in görünümünü destek sağlamakta olduğunu da belirtti. Fed yetkililerinin gelen verileri dikkatli şekilde takip edeceklerini belirten Powell, "Fed, ekonomik büyümeyi desteklemek için uygun şekilde hareket edecek" dedi.

Varlık miktarını 600 milyar düşürmüştü

Fed, geçtiğimiz 2 yılda bilançosundaki varlık miktarını 600 milyar dolardan fazla azaltmıştı.