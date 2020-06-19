Fed bilançosundaki aktifler Şubat'tan beri ilk kez düştü

19 Haziran 2020

Fed'in aktiflerindeki bu azalma, yabancı merkez bankalarıyla olan para takaslarındaki (swap) sert düşüşü ve acil durum kredi mekanizmalarına olan talepteki devam etmekte olan yavaşlamayı yansıttı.

ABD hazine bonoları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden bankalara ve hükümetlere sağlanan borçlara kadar farklı aktiflerden oluşan Fed'in bilançosu bir hafta önceki 7.22 trilyon dolardan 17 Haziran'da 7.14 trilyon dolara düştü.

Bilançodaki 74.2 milyar dolarlık azalma, aktiflerde 2009'dan beri haftalık bazda olan en büyük azalış olmuş oldu. Azalan bu miktar, büyük ölçüde diğer merkez bankalarıyla olan para swaplarındaki 92 milyar dolarlık düşüşten kaynaklandı.

TD Securities analisti Gennadiy Goldberg yayınladığı araştırma notunda swaplardaki düşüşün, bankaların Hedefli Uzun Vadeli Yeniden Finansman Operasyonu (TLTROs) gibi ucuz krediler için alan yaratmalarından ya da başka bir yerde fonlama yapabilmelerinden dolayı gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Reuters