Fed daha da şahinleşir mi?

Fed cephesinden şahin mesajlar gelmeye devam ederken, '75 baz puanlık artış' dillendirilmeye başladı. Şahin görüşleriyle bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 50 baz puanlık artışlarla yüzde 3,5 civarına yükseltmek için hızlı hareket etmesi gerektiğini ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin dışlanmaması gerektiğini ifade etti. Enflasyonun rahat davranmak için fazla yüksek olduğuna işaret eden Bullard, Fed’in faizi “çok yakında” nötr seviyeye yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’de resesyon riskini konuşmak için erken olduğu görüşünü dile getiren Bullard, 2022 ve 2023’te sağlıklı bir büyüme öngördü; işsizlik oranının da yüzde 3’ün altına ineceğini tahmin etti.

Fed, mart ayında yaptığı toplantıda yüzde 0-0,25 olan politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına çekmişti. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Fed’in 3-4 Mayıs toplantısında 50 baz puanlık bir artışın mümkün olduğunu söylemişti.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) mayıs ayında toplanacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.