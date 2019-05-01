Fed faiz kararı bekleniyor

01 Mayıs 2019

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece Türkiye saatiyle 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Herhangi bir faiz değişikliği beklenmezken, karar metnindeki ifadeler yakından izlenecek.

Fed bir önceki toplantısında politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutmuştu. Karar oy birliğiyle alınırken, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yönde bir beklentisi olmadığı görülmüştü. Fed'in 2020 yılında ise bir faiz artırımı beklediği belirtilmişti.

Son dönemde "sabır" vurgusu yapan Fed, söz konusu toplantıda ekonomik aktiviteye yönelik risklere dikkat çekmişti.

Toplantının ardından yayımlanan FOMC tutanakları da, üyelerin çoğunun, mevcut risklerin 2019'da faizleri sabit tutmayı gerektirdiği görüşünde olduğunu ortaya koymuştu. Tutanaklarda ayrıca, birçok üyenin getiri eğrisinin yataylaşmasından duyduğu endişe yer almıştı.

Öte yandan önceki toplantıdan bu yana dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin verileri tahminlerden iyi gelirken, Çin ile devam eden ticaret müzakerelerinde ise sona yaklaşıldığı beklentisi güçlendi.

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden verilere karşın, küresel belirsizliklerin sürdüğüne işaret eden uzmanlar, faiz artışı noktasında bu yıl içinde bir adım atılmayacağı görüşünde.

Ekonomistler, karar metnindeki dile de bağlı olarak, faiz adımı atılmamasının gelişmekte olan ülkelere para akışını destekleyeceği ve bu ülke paralarının bir miktar güçlenebileceğini belirtti.

Geçen hafta 98.330'ları gören dolar endeksi bugün aşağı yönlü 97.385'de. Yurt içi ve Avrupa'da birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğu bugün dolar/TL ise 5.9600'da yatay.