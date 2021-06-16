Fed faiz kararı sonrası dolar/TL yükselişte

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

ABD Merkez Bankası (Fed) iki gündür devam eden Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının ardından faizleri sabit bıraktı ve varlık alım programını da değiştirmedi. Faiz kararının ardından Powell'ın merakla beklenen tapering sorularına, ekonomide ciddi bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarının süreceğini ifade etti.

Powel, faiz artışına yönelik mesajlarında ise "Yakın vadede başlayacak olan tartışma tahvil alımlarının ölçeğidir. Faiz artırımı çok daha sonra gerçekleşecek. Tapering, düzenli, metodik ve şeffaf şekilde başlayacak" ifadeleriyle yanıt verdi.



Karar öncesinde 8,50 düzeyinde hareket eden dolar/TL, 8,60'ın üzerine tırmandı. Kararın ardından Powell'ın açıklamalarıyla birlikte bir miktar daha yükselen dolar/TL, 8,63'ün üzerini gördü. Euro/TL ise 10,31'den 10,41'e kadar yükseldi.

Ash: ABD faizleri yükselmeye devam ederse TL en kırılgan para birimi

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, sosyal medya hesabından yaptığı ve grafikle desteklediği paylaşımında, ABD'de faizlerin daha da yukarıya gitmesi durumunda Türk Lirası'nın gelişen ülke para birimleri arasında en kırılganı olduğunu ifade etti.

Lira remains one of most vulnerable EM currencies if US rates are going higher. https://t.co/QB76Joozi5 — Timothy Ash (@tashecon) June 16, 2021

Dolar/TL neden yükseliyor? Fed'in faizleri değiştirmemesi ve varlık alım programında bir değişiklik yapmamasına karşın faiz artışı için 2023'ü işaret etmesi ABD Doları'nın küresel arenada daha da güçlendirdi. Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu gelişen ülkelerin para birimleri karşısında değerlenen ABD Doları'nın etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise Fed'in enflasyon öngörülerini yükseltmesi sonrası yüzde 1,55'e kadar yükseldi. ABD Hazine tahvillerindeki faiz artışı da dolar/TL'deki yükselişte etkili oluyor. Fed, manşet enflasyon beklentisini tam 1 puan artırarak yüzde 3,4'e yükseltti ancak toplantı sonrası yapılan açıklamada yine de bu artışın "geçici" olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Doları, 1,5 ayın zirvesinde

Karar sonrası ABD Doları, küresel piyasalarda değer kazanırken Dolar Endeksi, son 1,5 ayın zirvesi olan 91,213 seviyesini gördü.Dolar Endeksi, haziran ayının ilk haftasında 90 seviyesinin altına kadar çekilmişti. Dolar Endeksi'ndeki yükselişte Fed'in faiz artışına ilişkin 2023 yılını işaret etmesi ve enflasyon beklentilerini yükseltmesinden kaynaklanıyor.





Fed, faiz artışı için 2021 ve 2022'yi pas geçti

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Fed yetkilileri 2023 sonu için faiz tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya yükseltti.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.