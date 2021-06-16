Fed faiz kararı sonrası dolar/TL'nin ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) iki gündür devam eden Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının ardından faizleri sabit bıraktı ve varlık alım programını da değiştirmedi.



Karar öncesinde 8,50 düzeyinde hareket eden dolar/TL, 8,60'ın üzerine tırmandı. Kararın ardından dolar/TL'de en yüksek seviye olarak 8,6136 görüldükten sonraki dakikalarda kur 8,60'ın hemen altında dengelendi. Euro/TL ise 10,31'den 10,40 sınırına kadar dayandı.

Dolar/TL neden yükseliyor?

Fed'in faizleri değiştirmemesi ve varlık alım programında bir değişiklik yapmamasına karşın faiz artışı için 2023'ü işaret etmesi ABD Doları'nın küresel arenada daha da güçlendirdi. Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu gelişen ülkelerin para birimleri karşısında değerlenen ABD Doları'nın etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketler yaşanıyor.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise Fed'in enflasyon öngörülerini yükseltmesi sonrası yüzde 1,55'e kadar yükseldi. ABD Hazine tahvillerindeki faiz artışı da dolar/TL'deki yükselişte etkili oluyor.

Fed, manşet enflasyon beklentisini tam 1 puan artırarak yüzde 3,4'e yükseltti ancak toplantı sonrası yapılan açıklamada yine de bu artışın "geçici" olduğuna vurgu yapıldı.