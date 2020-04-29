Fed, faiz kararını açıkladı

29 Nisan 2020

ABD Merkez Bankası (Fed), dün başlayan Açık Piyasa Komitesi toplantılarının ardından faiz oranında bir değişikliğe gitmediğini açıkladı ve politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed’den yapılan açıklamada zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarının enflasyonu aşağı çektiği belirtildi. Gerektiği miktarda hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet (MBS) alımına devam edileceği ifade edildi.

Koronavirüsün etkilerini azaltmak için geçtiğimiz ay iki kez ve toplamda 150 baz puan indirim yapmasının ardından Fed'in bu ay faizlerde bir değişiklik yapması beklenmiyordu.

Fed faiz kararını açıkladığı toplantı metninde şu ifadelere yer verdi:



- Sağlık krizi ekonomi, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır baskı yaratacak.

- Sağlık krizi orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer riskler yaratacak.

-Gelecekteki politikaları belirlerken, global gelişmelerle birlikte ekonomik görünümü ve kamu sağlığına ilişkin gelecek bilgileri izleyeceğiz.

- Hazine kağıtları, konut ve ticari mortgage menkul kıymetleri almaya devam edeceğiz.

- Büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo operasyonları sunmaya devam edeceğiz.

- ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanmaya bağlıyız.

- Koronavirüs salını ekonomik aktivitede keskin düşüş ve işsizlikte artışa yol açtı.

- Zayıf talep ve ciddi şekilde düşük petrol fiyatları tüketici enflasyonunu aşağıda tutuyor.

Mart ayında iki faiz indirimine gitmişti

Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi mart ayında iki kez faiz indirimine gitmişti. Fed, ilk olarak 3 Mart tarihinde politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti. Ardından 16 Mart'ta 100 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 0-0,25 aralığına indirmişti.

Fed'in son 2 yıldaki faiz kararları şöyle:

29-30 Ocak 2019 - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

19-20 Mart 2019- Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30 Nisan-1 Mayıs 2019 - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

18-19 Haziran 2019 - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30-31 Temmuz 2019 - 25 baz puan indirim - (2.00-2.25)

17-18 Eylül 2019 - 25 baz puan indirim - (1.75-2.00)

29-30 Ekim 2019 - 25 baz puan indirim - (1.50-1.75)

10-11 Aralık 2019 - Değiştirmedi - (1.50-1.75)

28-29 Ocak 2020 - Değiştirmedi - (1.50-1.75)

3 Mart 2020 (Acil) - 50 baz puan indirim - (1,00-1,25)

16 Mart 2020 (Acil) - 100 baz puan indirim - (0-0,25)

28-29 Nisan 2020 - Değiştirmedi - (0-0,25)

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