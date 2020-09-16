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Fed faiz kararını açıkladı

Fed, piyasalarda oluşan beklentiye paralel bir şekilde politika faizinde bir değişikliğe gitmedi.

Fed faiz kararını açıkladı
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Fed, piyasalarda oluşan beklentiye paralel bir şekilde politika faizinde bir değişikliğe gitmedi.

Fed faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Ayrıntılar gelecek...

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