Fed, faizleri 25 baz puan indirdi

30 Ekim 2019

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizlerini, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürdü. Böylece, Fed'in son 3 toplantıda yapmış olduğu faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

Faiz indirim kararı, 8'e karşı 2 oyla alındı. Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in faiz indirimine gidilmemesi yönünde karara muhalif olduğu belirtildi.

Faiz kararı sonrası Powell'dan önemli mesajlar

Fed'in faiz kararının hemen öncesinde 5,70'in hemen üzerinde seyreden dolar/TL kuru, beklentiler doğrultusunda gelen faiz indirimi sonrasında 5,72 seviyelerine çıktı. Ancak ardından yeniden 5.70 seviyelerine doğru çekildi.

Fed, faiz kararını duyurduğu açıklama metninde istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini yinelerken; ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde hızla arttığını vurguladı. Hanehalkı harcamalarının güçlü şekilde artmaya devam ettiğinin de altını çizen Fed, işletme sabit yatırımları ve ihracat verisinin zayıf seyretmeye devam ettiğine ifade etti.

Fed'in 2019 yılı içerisindeki faiz kararları şöyle:



29-30 Ocak - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

19-20 Mart - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30 Nisan-1 Mayıs - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

18-19 Haziran - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30-31 Temmuz - 25 baz puan indirim - (2,00-2,25)

17-18 Eylül - 25 baz puan indirim - (1.75-2.00)

29-30 Ekim - 25 baz puan indirim - (1,50-1,75)

Fed 1995’te de aynı yolu izlemişti

Fed’in bugünkü toplantısında faizleri üçüncü kez 25 baz puan indirmesi, piyasa izleyicilerine 1995 ekonomik durgunluk döneminde ‘sigorta’ amaçlı yapılan indirimleri hatırlattı. Fed'in gösterge faiz oranınını aynı yıl içinde art arda üçüncü indirim gerçekleşmesinin tarihte bir örneği daha var, o da 1995 yılı.

1990'ların ortalarında Rusya'nın ödenmeyen borçları ve Long Term Capital Management adlı hedge fonun neredeyse batacak olmasıyla ekonomik durgunluktan endişe edildiği dönemde de üç kez 25 baz puanlık indirime gidilmişti. Kurumun o zamanki başkanı Alan Greenspan yönetimindeki Fed, Temmuz 1995 ile Ocak 1996 arasında üç kez indirime giderek faiz oranlarını toplam 75 baz puan düşürmüştü. Greenspan, 6 Temmuz 1995’teki ilk 25 baz puanlık indirimi gerçekleştirmeden önce Federal Açık Piyasa Ekonomisi (FOMC) katılımcılarına ekonomiyi belirsizlikten çıkarmak için risklerin gerekli olduğunu söylemiş, ancak ekonominin düzeleceğine dair belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekmişti. Greenspan, FOMC toplantısında “Gördüğüm kadarıyla hepimiz aşağı yönlü asimetrik risklerden endişe duyduk, ancak kimse ekonomik durgunluk ihtimalinin yüzde 50’den fazla olduğunu düşünmedi,” demişti.