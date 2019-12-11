Fed, faizleri değiştirmedi

11 Aralık 2019

ABD Merkez Bankası, iki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizlerde bir değişikliğe gitmediğini duyurdu. Böylece Fed'in politika faizleri yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit kalmış oldu. Piyasalarda, Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu.

Bu kararın ardından Fed'in son 3 toplantıda üst üste gerçekleştirmiş olduğu faiz indirim serisi son buldu.

Fed, son olarak 30 Ekim tarihinde açıkladığı faiz kararında faizlerde 25 baz puan indirime gitmiş ve 1.50-1.75 aralığına çekmişti. Fed'in bir sonraki faiz toplantısı 29 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.

Fed: Faizler büyüme için uygun

Fed, bugünkü faiz kararını açıkladığı metinde, faiz seviyelerinin büyümeyi destekleyecek nitelikte olduğuna işaret edildi ve iş gücü piyasasının güçlü kaldığını vurguladı.

Fed'in 2019 yılı içerisindeki faiz kararları şöyle:



29-30 Ocak - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

19-20 Mart - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30 Nisan-1 Mayıs - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

18-19 Haziran - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30-31 Temmuz - 25 baz puan indirim - (2.00-2.25)

17-18 Eylül - 25 baz puan indirim - (1.75-2.00)

29-30 Ekim - 25 baz puan indirim - (1.50-1.75)

10-11 Aralık - Değiştirmedi - (1.50-1.75)