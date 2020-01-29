Fed, faizleri değiştirmedi
Fed, 2020 yılının ilk faiz kararını açıkladı ve piyasaların beklentisi dahilinde faizlerde bir değişikliğe gitmedi.
Dünya ONLINE
ABD Merkez Bankası, iki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizlerini yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit bıraktı. Piyasalarda, Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu.
Karar sonrası 5,96 seviyesinde seyreden dolar/TL kurunda kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Saat 22:06'da dolar/TL 5,9610'dan işlem görüyordu. Türkiye piyasalarının kapandığı dakikalarda dolar/TL kuru 5,9590'dan el değiştiriyordu.
Fed, kararı açıkladığı metinde politika duruşunun olduğunu vurgularken ABD ekonomisinde tüketimin ılımlı, yatırımların ve ihracatın zayıf olduğu ifade edildi.
'Aşkın faiz' oranını 5 baz puan artırdı
Aşkın baz puanı olarak bankaların Fed'de tuttukları paranın ek rezervlerinde kullanılan faiz oranında 5 baz puan artışa gitti ve 1.60'a çıkardı.
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Fed'in son faiz kararları şöyle:
29-30 Ocak - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
19-20 Mart - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
30 Nisan-1 Mayıs - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
18-19 Haziran - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
30-31 Temmuz - 25 baz puan indirim - (2.00-2.25)
17-18 Eylül - 25 baz puan indirim - (1.75-2.00)
29-30 Ekim - 25 baz puan indirim - (1.50-1.75)
10-11 Aralık - Değiştirmedi - (1.50-1.75)
28-29 Ocak - Değiştirmedi - (1.50-1.75)