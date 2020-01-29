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Fed, faizleri değiştirmedi

Fed, 2020 yılının ilk faiz kararını açıkladı ve piyasaların beklentisi dahilinde faizlerde bir değişikliğe gitmedi.

Fed, faizleri değiştirmedi
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Dünya ONLINE

ABD Merkez Bankası, iki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizlerini yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit bıraktı. Piyasalarda, Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. 

Karar sonrası 5,96 seviyesinde seyreden dolar/TL kurunda kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Saat 22:06'da dolar/TL 5,9610'dan işlem görüyordu. Türkiye piyasalarının kapandığı dakikalarda dolar/TL kuru 5,9590'dan el değiştiriyordu.

Fed, kararı açıkladığı metinde politika duruşunun olduğunu vurgularken ABD ekonomisinde tüketimin ılımlı, yatırımların ve ihracatın zayıf olduğu ifade edildi.

'Aşkın faiz' oranını 5 baz puan artırdı

Aşkın baz puanı olarak bankaların Fed'de tuttukları paranın ek rezervlerinde kullanılan faiz oranında 5 baz puan artışa gitti ve 1.60'a çıkardı. 

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Fed'in son faiz kararları şöyle:

29-30 Ocak - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
19-20 Mart - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
30 Nisan-1 Mayıs - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
18-19 Haziran - Değiştirmedi - (2.25-2.50)
30-31 Temmuz - 25 baz puan indirim - (2.00-2.25)
17-18 Eylül - 25 baz puan indirim - (1.75-2.00)
29-30 Ekim - 25 baz puan indirim - (1.50-1.75)
10-11 Aralık - Değiştirmedi - (1.50-1.75)
28-29 Ocak - Değiştirmedi - (1.50-1.75)

Fed Fed faiz kararı

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