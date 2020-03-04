Fed faizleri indirdi, gözler Avrupa ve Japonya'da

04 Mart 2020

Commerzbank, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faizi 10 baz puan indirmesini beklediğini bildirdi.



Fed'in koronovirüs salgınının yol açacağı ekonomik hasara karşı koymak için hızlı ve kararlı şekilde faiz indirimine gittiğine işaret eden Commerzbank, "ECB'nin de koordineli global gevşeme iinde yer alacağı görüşündeyiz" değerlendirmesini yaptı.



ECBWatch'a göre piyasalar ECB'nin faizi 10 baz puan indirmesini yüzde 90 olarak fiyatlıyorlar.

Commerzbank ayrıca, ECB'nin aylık 20 milyar euro tutarındaki varlık alım miktarını geçici olarak artıracağını, şirket tahvilleri ve İtalyan devlet tahvilleri alımını yükselteceğini öngördüklerini belirtti.



Commmerzbank ayrıca Almanya için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 0,8'den 0,4'e indirdi.

Nomura da Japonya'dan bu hafta faiz indirimi bekliyor

Japon yatırım bankası Nomura, Fed'in koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için dün yaptığı 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın da bu hafta aynı yönde hareket edeceğini öngördü.



Nomura ekonomistleri, BoE'nin bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörürken, bu faiz indiriminin Banka'ya ay sounda daha hedefli bir gevşeme için plan formüle etmek için gerekli zamanı sağlayacağını savundular.



BoE Başkanı Mark Carney dün yaptığı açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin koronavirüsün ekonomik etkisine yanıt olarak güçlü ve zamanında adımlar atmalarını beklediğini ifade etmişti.