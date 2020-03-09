Fed gecelik ve vadeli repo ihale miktarlarını artırdı

09 Mart 2020

New York Fed, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştireceği gecelik ve vadeli repo işlemlerinde miktarı artıracağını duyurdu.

Geceli işlemlerde piyasaya verilecek nakit miktarı, bugünden başlayarak 12 Mart'a kadar 100 milyar dolardan en az 150 milyar dolara çıkarıldı.

10 Mart ve 12 Mart'taki 14 gün vadeli repo işlemlerinde miktar 20 milyar dolardan en az 45 milyar dolara yükseltildi.

Açıklamada, artışların rezerv arzının bol kalmasını sağlamak ve politika uygulamasını olumsuz etkileyebilecek para piyasası baskılarından kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için yapıldığı kaydedildi.