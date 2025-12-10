10 Aralık 2025 Bitcoin fiyatları: Bitcoin, XRP, Ethereum ve Solana fiyatlarında son durum.... Kriptolar yükselişe geçer mi? Bitcoin yükselişi sürecek mi?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Bitcoin fiyatı üç haftanın zirvesine ulaştı.

Bitcoin öncülüğünde gelen yükseliş, kripto para piyasasında genel bir iyimserlik havası oluştururken, işlem hacimlerinde de artış gözlendi.

Bitcoin'deki yükseliş bir süredir baskı altında kalan piyasalarda risk iştahının yeniden canlanmasını sağladı.

Piyasalardaki bu hareketlilikte, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacağı faiz kararı da önemli bir rol oynuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunuyor.

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ise Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için kısa vadede destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bitcoin fiyatında son durum

Bitcoin'de hafta başında görülen geri çekilmenin ardından fiyatın yeniden 90 bin dolar üzerinde güç kazanması, kısa vadeli görünüm açısından olumlu bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Bugün saat 10.45 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2,47 yükselişle 92 bin 699 dolardan işlem görüyor.

CoinTR analistlerine göre; 91 bin 500–91 bin dolar bandı artık önemli bir destek bölgesi konumuna gelirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş eğiliminin korunmasına yardımcı olabilir.

Analistler, genel teknik görünümün Bitcoin’in 90 bin dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteğini koruduğunu ve yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Ethereum, Ripple ve Solana fiyatları

Bitcoin'de yaşanan yükseliş altcoinlere de yansımış durumda.

Buna göre aynı dakikalarda Ethereum son 24 saatte yüzde 6,34 yükselişle 3 bin 322 dolardan işlem görüyor. Analistler Ethereum'da 3 bin 200 dolar direncinin aşılarak bu seviyenin üzerinde tutunmasının teknik görünümü belirgin şekilde güçlendirdiğini söylüyor.

Ethereum’un 3 bin 200 doların üzerinde kaldığı sürece teknik açıdan güçlü görünümünü koruduğu ifade ediliyor.

Ripple (XRP) ise yüzde 1,06 yükselişle 2,08 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın yeniden 2,05 dolar üzerine yerleşmesi, kısa vadeli görünüm açısından toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Solana ise aynı dakikalarda yüzde 4,30 yükselişle 138,66 dolardan işlem görüyor.