Fed kararı sonrası piyasalarda son durum

Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında faiz artırımını beklenen seviyede tutması uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. Fed, faizleri beklentilere paralel olarak 25 baz puan yükseltti ve yılın geri kalanında her toplantıda bu seviyede artışa gidileceğini belirterek enflasyonla yoğun bir mücadele başlattığının sinyalini verdi.

Faiz artırımlarının devam edeceği mesajı verilmekle birlikte Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve büyüme üzerine etkileri konusunda yapılan uyarıların Fed'in enflasyon ile mücadelede daha agresif olmasının önüne geçtiği değerlendirmeleri altın fiyatına destek verdi.

Fed'in yılın geri kalanındaki 6 FOMC toplantısında 25'er bas puanlık faiz indirimine gitmesinin enflasyonun kontrol altına alınması için yeterli olmayabileceğinden endişe eden yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altında kalmayı sürdürüyorlar.

Dün Fed kararı sonrası bir ara 1900 dolar/ons seviyesinin altını test eden spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,39 artışla 1935,15 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatının 1960-1980 dolar/ons bandını yeniden test etme olasılığının bulunduğunu belirtirken, destek olarak 1900-1890 dolar/ons aralığını göstermeye devam ediyorlar.

Dolar/TL, 14,70'in üzerinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye ekonomisine ilk ve en belirgin etkisinin hissedildiği petrol fiyatları iki ülke arasında kalıcı bir ateşkese yönelik beklentiler yaratan açıklamalarla gerilerken dolar/TL'deki yükselişi de aynı nedenden durdu. Dolar/TL bu hafta en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah 14,70'in hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,20'lerin hemen başında seyrediyor.

Petrol fiyatları, IEA'nın açıklamasıyla yukarı döndü

Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaların Rus ham petrolünde Nisan ayından itibaren 3 milyon varile yakın kayıp yaşayabileceğini açıklamasının ardından yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç seansta gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,9 düşerek 99,86 dolara yükseldi.

Asya borsalarında yükselişler yüzde 3'ü aştı

Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımlarının ABD ekonomisinde resesyona yol açmayacağı değerlendirmesinin de desteği ile dün Wall Street'te yaşanan önemli yükselişlerin ardından bu sabah ABD vadeli endeksleri karışık seyir izliyor.

Asya borsaları, Japonya ve Hong Kong öncülüğünde yükselerek Wall Street'teki yükselişleri takip etti. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2,5 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

ABD'de tahvil getiri eğrisi düzleşti

ABD Hazine tahvil getirileri Fed'in politika faizi oranlarını 2018'den bu yana ilk kez artırmasıyla üç yılın zirvesine yaklaşacak kadar yükselmesinin ardından soluklandı. Kısa vadeli tahvil getirilerinde, uzun vadeye kıyasla daha fazla artış görülmesi tahvil getiri eğrisinin düzleşmesine yol açtı.

ABD'nin iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Fed'in faiz kararının ardından yüzde 2,002'ye kadar yükseldi ve sonrasında yüzde 1,9235'e geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2,2406'ya yükseldi ve sonrasında yüzde 2,1545'e geriledi.