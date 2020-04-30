Fed, KOBİ kredi programını daha da genişletiyor

30 Nisan 2020

Fed, üç hafta önce açıkladığı 600 milyar dolar büyüklüğündeki KOBİ kredi programını daha başlamadan genişletmeye karar verdi

Fed COVID-19’un neden olduğu ekonomik hasara karşı üç hafta önce açıkladığı ve yakında başlaması beklenen 600 milyar dolar büyüklüğündeki KOBİ kredi programının (Main Street Lending Program - MSLP) kapsamını genişleteceğini, koşullarını çeşitlendireceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada değişikliğin 2 binden fazla şirket ve şahıstan talep gelmesi üzerine yapıldığı belirtildi.

Yapılan en önemli değişiklik belirli kredilerde minimum büyüklüğünün 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürülmesi. Böylece daha fazla şirket kredi alabilecek, öte yandan bankaların üstlendiği risk de artmış olacak.