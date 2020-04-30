Fed, KOBİ kredi programını daha da genişletiyor
Fed, üç hafta önce açıkladığı 600 milyar dolar büyüklüğündeki KOBİ kredi programını daha başlamadan genişletmeye karar verdi
Fed, üç hafta önce açıkladığı 600 milyar dolar büyüklüğündeki KOBİ kredi programını daha başlamadan genişletmeye karar verdi
Fed COVID-19’un neden olduğu ekonomik hasara karşı üç hafta önce açıkladığı ve yakında başlaması beklenen 600 milyar dolar büyüklüğündeki KOBİ kredi programının (Main Street Lending Program - MSLP) kapsamını genişleteceğini, koşullarını çeşitlendireceğini duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada değişikliğin 2 binden fazla şirket ve şahıstan talep gelmesi üzerine yapıldığı belirtildi.
Yapılan en önemli değişiklik belirli kredilerde minimum büyüklüğünün 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürülmesi. Böylece daha fazla şirket kredi alabilecek, öte yandan bankaların üstlendiği risk de artmış olacak.