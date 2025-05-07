Fed öncesi, Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesi şirketlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına odaklanmasının ardından haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 azalarak 533,47 puana indi. Perakende şirketlerinin hisselerinin ortalama yüzde 2,24 değer kaybetmesi dikkati çekti.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 azalışla 7.626,84 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 23.115,96 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 8.559,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kaybederek 38.319,89 puana düştü.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,135 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasalarında dikkatler Fed'in bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.
Powell'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrısına vereceği yanıt merakla beklenirken, piyasalarda siyasi baskıya direnileceği ve politika faiz oranlarının değişmeyeceği öngörülüyor.