Fed öncesi dolar sakin

31 Ocak 2018

Dolar/TL, Fed faiz kararının açıklanacağı güne 3.77 seviyesinden başladı.

Dün, ABD dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle 3.80'i test eden kur, öğle saatlerinde endekste yaşanan gerilemeye paralel olarak gevşedi ve günü 3.78'in hemen altında kapattı.

Dolar kuru saat 07:35'te 3.7730'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6880 ve sterlin/TL 5.3500 seviyesinde yer aldı.

Piyasalarda bugün izlenecek en önemli veri ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı. Faizlerde değişiklik beklenmezken, Fed'in piyasaya hangi tonda mesaj vereceği önemli görülüyor.

Analistler, bankadan gelebilecek yönlendirmelere bağlı olarak TL gibi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti. Bu arada bugünkü FOMC'un ardından basın toplantısı düzenlenmeyecek.