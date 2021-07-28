Fed öncesi dolar/TL yatay, borsa primli

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda işlemcilerin Fed'in para politikası toplantısı sonucu açıklanmadan önce büyük pozisyonlar almaktan kaçınmasıyla para piyasalarında sakin seyir hakim.

Bu sakin seyre paralel olarak dolar/TL de gün boyu son haftalarda olduğu gibi 8,55'in üzerinde yatay hareket ediyor.

Dolar/TL yaklaşık 1 aydır sakin ve aşağı yönlü. Kur 8,75'li seviyelerden, önce 8,6, ardından 8,5'e geriledi. Dolar/TL daha sonra 8,5 üzerinde dar bantta işlem görüyor. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Gözler enflasyon raporunda

TCMB'nin Temmuz ayında politika faizini sabit tutması ardından bir ay boyunca faizin %19'da kalacağının anlaşılması erken faiz indirimi endişelerini kısmen azalttı. Öte yandan bankanın yılın kalanında cari fazla verileceğini açıklaması da döviz piyasasında yaz aylarında dengeli bir seyir oluşabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Bu iki gelişme TL üzerindeki satış baskısını azaltan önemli etkenler oldu.

Borsada bilançolar katalizör olacak?

Borsa İstanbul ise gün boyu alıcılı seyrederken kapanışa doğru 1360 puan üzerinde işlem görüyor.

Ata Yatırım Ekonomisti Murat Barışık, DÜNYA için gönderdiği bilgi notunda BİST 100 Endeksi için kısa vadede bilançoların katalizör etkisi yapacağını ilk aşama olarak 1.370 puan seviyesinin izleneceğini açıkladı. Barışık'ın bilgi notu şöyle:

"Endeks geçtiğimiz hafta Pazartesi yarım gün işlemleri hariç bayram tatili sebebi ile kapalıydı. Endeks yeni haftada 1.340 destek noktasının üzerinde işlemlerini sürdürmektedir. Bu hafta Salı günü şirketler ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya başladılar. Sonuçların BIST 100 endeksine olumlu katalizör olacağını düşünüyoruz. Endekste yükselişlerin hızlanması durumunda 1.370 seviyesi direnç noktamız olacaktır. 1.370 seviyesinin üzerinde kısa vadede kademeli olarak 1.390 seviyesini takip edeceğiz. BIST 100 endeksi için 1.340 seviyesinin altına sarkmadığı sürece 1.390 seviyesi hedeflenebilir. Biz kapalıyken küresel piyasalarda genel olarak fiyatlama enflasyon yaşana yükselişlerin kalıcı olması durumu ve delta varyantının hızla yayılması ayrıca vaka sayılarının artması yeniden piyasalar üzerinde korkuların artmasına sebep vermektedir. Çarşamba günü strateji raporumuzu çıkarttık. 12 aylık BIST 100 hedef değerimizi 1.900 puana çektik ve en beğendiğimiz hisse senetlerini de şöyle sıraladık. Öneri listemizde bulunan TAVHL, BIMAS, EREGL, ARCLK, MGROS, TTKOM, TOASO ve SISE temeli sağlam hisse senetlerini önermeye devam ediyoruz."