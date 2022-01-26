Fed öncesinde altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in politikayı sıkılaştırma takvimine dair ipuçları vermesi beklenen toplantısı öncesinde temkinli kalmasıyla yatay seyrederken, Ukrayna'ya dair endişeler destek sağlayarak altını dünkü seansta kaydettiği 10 haftanın zirve seviyesi yakınlarında tuttu.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 19 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün değerini koruyarak 1.846 dolar seviyesini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.830 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Gram altın 802 liraya yükseldi

Yurt içinde ise altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 802 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, dün 800,7 lira ile önceki kapanışın hemen altından tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 artışla 801,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını da 5.374 liradan satılıyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının izleneceğini bildirdi.