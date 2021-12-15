Fed, para musluğunu daha da kısıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Varlık azaltma hızı iki katına çıktı

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak."

Enflasyonda 'geçici' ifadesi kalktı

Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesinin kaldırıldığı açıklamada, "Salgın ve ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enflasyon seviyelerine katkıda bulunmaya devam etti" değerlendirmesinde bulunuldu.

Koşulların ekonomiyi desteklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, ekonominin seyrinin COVID-19'un gidişatına bağlı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aşılamadaki ilerlemenin ve tedarik darboğazlarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Virüsün yeni varyantları da dahil olmak üzere ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Gelecek yıl 3 faiz artışı öngörülüyor

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2021 için yüzde 0,1 olarak bırakılırken; 2022 için yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a, 2023 için yüzde 1'den yüzde 1,6'ya ve 2024 için yüzde 1,8'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e düşürülürken; ülke ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıkarıldı. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye düşürülürken, 2024 yılı beklentisi yüzde 2'de tutuldu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Enflasyon tahmini artırıldı

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini de yüzde 4,2'den yüzde 5,3'e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve 2023 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,1'de bırakıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 4,8 öngörülen işsizlik oranı, yüzde 4,3 olarak güncellendi.

Ülkedeki işsizlik oranına ilişkin tahminler 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekilirken, 2023 ve 2024 yılları için yüzde 3,5 oldu.