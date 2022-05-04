Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı

Fed, küresel piyasalarda son yılların en merak edilen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak Fed, politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitti. Böylece politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildi.

Fed, bir önceki toplantının yapıldığı mart ayında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Bilanço daraltmaya Haziran ayında başlıyor

Fed, faiz artışı kararını tüm üyelerin oy birliğiyle aldı. Fed, bilano daraltmaya ise Haziran ayından itibaren başlanacağını duyurdu. Fed, ilk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlayacak. Fed: İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli davranıldığına işaret eden Fed'in açıklamasında, bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacağı aktarıldı. Fed, "Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Powel konuşma yapacak?

Fed Başkanı Jerome Powell bugün açıklanan karar öncesinde verdiği demeçlerde "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.